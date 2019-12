Almanacco del 04-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno eBay mercoledì 4 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Barbara patrona di Chieti dal greco barbaroi straniero un termine onomatopeico creato per Michele la patente balbettio di quanti non si esprimevano nell’idioma ellenico si trasforma in seguito in un cognome Romano molto diffuso tra le classi più dal rumore degli interessi in Costantino Nigra fissa quella di affermare il suo diritto alla libertà e autonomia e fa sempre ciò in cui crede convinta di non aver avuto una vera famiglia tende a far la moglie più che l’amante e figli Adotta un cane un amico di passaggio amore come nido caldo si è fedele frequenta con piacere gli amici Soprattutto quelli d’infanzia con cui mantiene rapporti di grande solidarietà e comprensionefino alla vecchiaia salutiamo Barbara facciamo tantissimi auguri tutti coloro che invece che sono nati quest’oggi la vostra simpatia Favi voi persone molto amate e attorniati tanti amici nel lavoro dovrete però imparare a non essere troppo dispersivi e a scegliere con cura i progetti da portare avanti Vi si addicono tutte le professioni basate sulla scioltezza di espressione solo uso della parola in amore vi troverete bene con un partner maturo riflessivo in grado di ascoltarmi e di indirizzare le vostre scelte Viaggio nel tempo musicale quello di oggi che ci porta il 4 dicembre del 1980 quando Zeppelin si sciolgono desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere in piena Armonia tra noi e il nostro manager che non possiamo più continuare come eravamo poche righe che scrivono la parola fine la parabola musicale dei Led Zeppelin una pietra miliare della storia del rock è una band tra le più innovativetutto capace di far convivere genere distanti come eri Blues & folk dopo la tragica morte del batterista John Bonham che ricorderete fu ucciso dal vizio dell’alcool Jimmy Page alla chitarra Robert Plant la voce l’armonica è John Paul Jones bassista e tastierista si chiude un libro e non ci sono più gli stimoli per andare avanti un annuncio shock di milioni di panna e una grave perdita per Diamante in genere della musica rock che arriva punta un anno esatto dall’ultimo album in through the Outdoor E allora me la ricordo adesso andrebbe fatta sentire Roger la un brano dei Led Zeppelin non ce l’abbiamo qui non mi seguono non mi stanno dietro vero il nostro proverbio ancora con cui ci andiamo a salutare neve dicembrina per 3D ti sta vicina Buona giornata buon proseguimento di ascolto Noi torniamo torniamo domani sempre qui restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

