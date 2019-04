Almanacco del 05-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo a venerdì venerdì 5 aprile finirà questa settimana è ieri è stata una giornata nera ve lo dico è proprio sotto tutti i punti di vista e vi dico tutta la verità è questa Comunque oggi è venerdì 5 aprile Buongiorno La chiesa ricorda San Vincenzo Ferrer sacerdote anche Santa Irene vergine e Martire ne parliamo proprio direi che abbiamo proprio bisogno di un po’ di pace vero questo è il significato del termine Greco noto l’antichità classica anche come appellativo della dea della Pace Irene figlia di Zeus e di temi per il suo implicito invito alla Concordia si diffuse rapidamente tra i primi cristiani curiosa è intraprendente fino all’infernoIrene e diretta nel parlare con torta nel pensare agisce solo quando non mi è chiara e la sicurezza di riuscire attratta dagli uomini molto sentimentali dei motivi e per le unioni brevi e volentieri persone attive concrete semplici. è come un libro da situazioni intricate complesse per chi ama le discussioni ma detesta le critiche Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questo degli auguri Noi in particolare oggi li facciamo a Valeria è Edoardo e Giancarlo a voi e tutti coloro che oggi sono nati il vostro temperamento tranquillo riflessivo l’amore per la natura i bambini gli animali e la capacità di apprezzare appieno le piccole gioie della vita vi fanno a di rendono persone felici e realizzate nel lavoro siete molto anche qui apprezzati anche se non fate nulla per rincorrere il successo in amore scegliere un partner che condivide il vostro stile di vita è colpa di stabilità una forte Intesa il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 aprile 1998 vieni inauguraponte sospeso più lungo del mondo la sfida contro le forze della natura in un nuovo caso dato al ingegneria delle costruzioni con il ponte di akashi kaikyo in Giappone crea un collegamento cruciale per le quattro principali isole dell’arcipelago o tenendo connesso un primato mondiale tutt’ora in battuto grazie al proverbio negli affari certi Occhi e orecchie aperti quanto è vero anche questo vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani anche sabato sempre alla stessa ora restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa