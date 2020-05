Almanacco del 05-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è martedì 5 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gottardo vescovo il nome Gottardo deriva da un antico nome Germanico riso in tedesco gotthard composto dalle radici gudà che vuol dire Dio è forte coraggioso che inizio significato è forte mediante Dio guerriero di Dio sono nati oggi carmax Tyrone Power Serse Cosmi e noi andiamo a fare gli auguri alla nostra Sandra Tantissimi auguri Sandra 30 anni lo diciamo che sembra compie 30 anni ha Emanuela sempre al femminile le persone è che che crescono qui nei nostri è nelle nostre relazionisono solo le persone che ci mandano Ovviamente i messaggi e ci segnalano anche loro compleanni Fatelo anche voi vi saluteremo volentieri in nel corso del nostro almeno vediamo cosa è successo nel tempo Il 5 maggio per esempio nel 1821 muore Napoleone Bonaparte sull’onda dell’emozione per la notizia Alessandro Manzoni scriverà celebre ode Il 5 maggio la ricorderete che ebbe una forte risonanza intero perché fu tradotta in tedesco da Get 5 maggio peraltro Croce e delizia dei nostri studenti nel 1860 da Quarto di Genova parte la spedizione dei Mille al comando di Giuseppe Garibaldi infine il 5 Maggio ma del 1946 viene giocata la prima schedina Sisal alla progenitore del Totocalcio ideato dal giornalista sportivo massimo della Pergola 2 anni dopo il gioco passa sotto la gestione diretta del CONI ancora Il 5 maggio1862 viene istituito il Servizio postale Nazionale garantire le comunicazioni tra i cittadini preservandone l’inviolabilità una questione prioritaria per quella affronta all’indomani della nascita dello stato unitario l’istituzione del servizio postale introdusse per la prima volta nella vita degli italiani il concetto di servizio pubblico quindi i trovatelli si cominciò un po’ a comunicare la cara vecchia letterina e andiamo a salutarci amici belli con il proverbio delle Rose Gioia delle spose Dai speriamo che sia un buonissimo mese quello che ci apprestiamo a vivere insieme noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze e vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

