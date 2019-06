Almanacco del 05-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 5 giugno Buongiorno da Francesco Vitale oggi le ricorda San Bonifacio Apostolo e martire e sant’igor di Russia noi vi portiamo in Russia questo Igor il russo di origine scandinava che deriva da ingar personale dalla radice in via Antica divinità Nordica in Italia pur essendo tornata alla ribalta di recente come nome esotico È scarsamente diffuso presente per lo più nel nord est vicino al confine slavo impaurito altalenanza delle tue stesse passioni nella speranza di trovare un freno a questa sofferenza Igor finisce come sviluppare una corazza impenetrabile capace di intimidire anche il più intimo è il più Fedele degli amici non ha certo un carattere facileA meno che non capisco di essere in un ambiente ben protetto allora riesci a diventare estremamente generoso e prodigo verso Chiama slanci e gesti memorabili Bravo Igor e noi oggi andiamo a fare tantissimi auguri rifacciamo Eleonora a Mariangela e alla piccola Livia Cristina Tantissimi auguri a ciascuno di voi Voi e tutti coloro che oggi sono nati che avete gli anni sappiate che siete emotivi in TV sensibili Non mancate di senso pratico dovete imparare a dare Maggiore ordine alle vostre un’eredità potrà avere una parte importante nella vostra vita Anche in amore ti ho fatto attenzione a non confondere i sogni con la realtà però le dico sempre Sognate e Sognate anche mentre parlate No io ho detto a tutti quelli che oggi hanno gli anni e quindi tutti avranno un po’ qualche anno non vuoi che ne dite andiamo a fare un altro viaggio nel tempo 5 giugno Sì ma del 1977 quando nasce Apple il primo pcv successo è il primo personal computer Acertutti della storica società informatica promossa da Steve Jobs e Steve wozniak comincia da qui L’era del PC e l’universo della mela morsicata avete capito qui cadono anche i bigliettini da visita e a quest’ora Insomma sono importanti noi ci andiamo a salutare con il proverbio se piove che viene il sole zucchine e pomodori Vi auguro una meravigliosa giornata ad Andrea come sempre mi raccomando comportati bene anche Leonora oggi è veramente tantissimi auguri e buona giornata a tutti voi noi ci ritroviamo domani stessa ora stesso palinsesto qui per farci compagnia e augurarti anche una buona giornata perché no restate con noi l’almanacco del giorno

