Almanacco del 05-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è venerdì 5 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bonifacio vescovo il nome Bonifacio deriva dal latino bonifazio che composto dai termini bonus buono e fatum fato destino può essere interpretato come colui che ha un buon fatto un buon destino possiamo dire così vero non ha più oggi Stefania Sandrelli Ken Follett Enrico Ruggeri noi gli auguri ai nostri belli e Mitch alle meravigliose amiche che andiamo a fare poco pensa un po’ andiamo a fare tantissimi auguri Eleonora di Mariangela e Livia a voi l’augurio veramente di una meravigliosa giornata e tantissimi auguri di buon compleanno siamo pronti per fare il nostro viaggio nel tempo e bene sia5 giugno ma del 1853 due scienziati Lucchesi Eugenio Barsanti e felice Matteucci realizzano il primo motore a scoppio prima Cioè che utilizza una miscela detonante di aria e combustibile nel 1968 sempre il 5 giugno viene ucciso a Los Angeles il senatore Robert Kennedy fratello dell’ex presidente degli Stati Uniti John è favorito nella corsa alla Casa Bianca 5 giugno del 2004 viene trasmesso negli Stati Uniti l’ultimo episodio di Friends visto da oltre 50 milioni di telespettatori è ancora 5 giugno ma del 1977 nasce Apple II il primo pc di successo il primo personal computer è accessibile tutti della storica società informatica fondata da Steve Jobs Steve wozniak comincia qui L’era del PC e soprattutto l’era della mela morsicata Come mai abbiamo parlato sempre a dire in qualche modo il proverbiocui ci lasciamo delle pene d’amore si soffre ma non si muore buonissima giornata a tutti voi Noi ritorniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

