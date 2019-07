Almanacco del 05-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e stiamo a venerdì e il 5 luglio Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio Maria Zaccaria sacerdote Santa Filomena Martire parliamo proprio di Filomena dal greco filomela mitica figlia di ateniese pandione a Natale il personale riprendo un termine significante amante del canto estremamente diffuso in tutta Italia sin dal secolo scorso Grazie all’accesso. per alcuni esempi oggi modestamente in prevalenza al sud Cerca con tutte le sue capacità di Non deludere mai nessuno per pigrizia per bontà tende a non arrabbiarsi mai reagire sempre positivamente le difficoltà che incontra sul suo cammino desidero un uomo checompletamente a lei lo vuole tradizionalista è fedele Scusate se poco Ovviamente facciamo tantissimi auguri oggi a Emanuela a te Manuela tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che il vostro placide Mansueto Ma dietro questa innocua celate spesso notevoli doti di intelligenza di struzzi Grazie a questo riuscire quasi sempre a ottenere ciò che volete in amore nel lavoro in ogni settore della vostra vita Ricordati però che il mondo non esistete solo voi e cercate di essere più sensibile alle esigenze degli altri sono chiaro il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 luglio del 1940 66 lancio dei bikini si una novità dalla portata esplosiva di nato da presentazione il Sarto francese Louis Resort presenta la piscina di Parigi un uomo costume da bagno destinato a cambiare radicalmente per sempre la moda estiva femminile il bikini pensate che anche le grandi star del cinema come Brigitte Bardot e concorsi di bellezza contribuiranno Alla diffusione di questoFai partire dalla seconda metà degli anni cinquanta e noi ci andiamo a sciare nuotare con il proverbio il poco basta il troppo guasta salutiamo oggi ragazzi oggi salutiamo il buon Livio è Livio Livio da Genova oggi lo salutiamo e salutiamo anche tutti coloro che hanno dovuto lasciare la macchina in assistenza per un problema fare è qui ci arrivo delle segnalazioni capisco da me è giusto anche il nostro bellissimo Auguri di una buona giornata Noi torniamo anche domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa