Almanacco del 05-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno lunedì 5 agosto nuova settimana nuova giornata ma non l’estate possiamo dire così Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ci ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore Ricordiamo anche Sant’Osvaldo di northumbria e Martina e sant’ Emidio vescovo e Martire Tantissimi auguri a tutti coloro che sono in questo oggi il nostro viaggio televisivo 5 agosto 1974 nasce TMC telemontecarloantenata potremmo dire oggi di La7 no in principio era solo la RAI il monopolio televisivo statale prima che il mercato delle frequenze venisse liberalizzato l’alternativa era rappresentata dalle emittenti libere oppure dalle televisioni estere in lingua italiana in cui segnalerà abbastanza potente da essere captato in Italia tra queste ultime telemontecarlo ebel maggior seguito successo l’emittente trasmetteva dal vicino Principato di Monaco e nel 1990 ottenne la concessione di andare in onda su tutto il territorio nazionale Si propose come canale generalista con contenuti per la concorrenza della potente corazzata Mediaset loro Fininvest no che si era comunque ritagliata la sua dignità di Settimo canale Nazionale TMC telemontecarlo cesso di esistere il 24 giugno 2001 quando passo sotto la proprietà di Telecom Italia che la trasformo nella odierna La7 quest’ultima acquisita dal gruppo Cairo2013 ovviamente è tutt’altra cosa rispetto a quello che che insomma era TMC era un po’ telemontecarlo ricordo anche pmc2 vai sempre nel 1000 No sempre il 5 agosto ma nel 1914 invece arriva il semaforo elettrico 5 del pomeriggio in Ohio Cleveland una folla di Torrita forze dell’ordine giornalisti per l’inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico Urbano una colonnina con 4 coppie di luci colorate Ognuno ha una luce rossa e una verde per indicare rispettivamente lo stop e il vettore il semaforo il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare in questo inizio settimana pazienza acquista e vi auguriamo un po’ di pazienza è che poi dicono che sia quella della virtù dei forti Speriamo bene Buona giornata a tutti voi Ci risentiamo domanil’almanacco del giorno

