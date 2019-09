Almanacco del 05-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a giovedì 5 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo Giustiniani e San Bernardino Abate parliamo di Berta il termine Germanico Indicami in origine un essere splendente la dea luminosa Ovvero quella divinità della mitologia Nordica sempre circondata da un intenso chiarore il nome è berharga diffusione nel Medioevo grazie al culto di diversi Santi e Sante e naturalmente impaziente anche aggressiva Ma se vado affrontare così spesso di contrattempi che impara essere tollerante quando ama il sentimento La trasforma profondamente rendendola dolce è solo per qualche mese completamente in balia del suo uomo si è tradita si trasforma dain serpente e sincera e soffre molto quando i suoi gesti le sue parole vengono fraintesi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi li facciamo a Matteo Giulia e Giulia bis2 Giulia oggi abbiamo Tantissimi auguri a Giulia 1 e Giulia 2 Eh quindi Augurissimi buonissima giornata a voi tutti che Oggi compiono gli anni Sappiate amici amiche belle che la vita avventurosa e disordinata non fa per voi perché avete un temperamento tranquillo sedentario volete poche ma saldissimi certezze è di fronte a tutto nuovo vi muovete con i piedi di piombo il metodo l’impegno che profonde nel lavoro vi permettono di raggiungere soddisfacenti risultati in Amore siete Onesti affettuosi affidabilissimi con il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 5 settembre 1885 ricordiamo il primo esempio di Bomba per di Bomba di pompa per benzina ehstiamo pensando alle bombe le creme Andrea e Antonello mio non è che qui stiamo è pompa per benzina stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina silvanus Bowser di Fort Wayne Siamo nelle indiana mette a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema di valvole pompa a stantuffo tubo di gomma e rubinetto il primo di pompa per la benzina Che browser vende un mercante suo concittadino E vai con la benzina ci andiamo a salutare con il proverbio B oggi chi non ebbe mai pietà da poco lo terrà Noi invece è speciale speciamo e speriamo di ottenere un bel cornetti numero veramente Adesso ce l’abbiamo a prendere ve lo dedichiamo come questo caffettino musicale che arriva subito dopo di noi vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani è sempre qui sempre la stessa ora e fate i bravil’almanacco del giorno

