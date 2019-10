Almanacco del 05-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno sabato 5 ottobre Buongiorno da redazione Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Placido è Santa Tullia Tullia che deriva dal latino tullus personale di origine etrusca che divenuto Popolare a causa dei mitici Re di Roma che se ne fregiarono deriva il cognome di gentilizio tullius e volubile incoerente il suo primo istinto è quello di risolvere i problemi incurante delle conseguenze Ma poi rifletti agisce con bella ritiene l’amore fondamentale nella sua romantica visione della vita ma non ho da mettersi troppo in mostra di fronte all’altro sesso Happy Meal anastan vincersi gli amici restano al cuore si informa su cosa possa esseregradimento e si preoccupa per loro facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri in particolare Li vogliamo fare a Fabiana e a Gabriele Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi sappiate che Fin dall’infanzia dimostrate notevoli doti e uno spiccato talento creativo e artistico Non sempre però siate coerenti Rischiate di sprecare le vostre capacità I difetti che di combattere sono le vanità e la pigrizia una persona più anziana potrà aiutarvi e guidarvi nella vita in amore siate più sinceri la felicità vi Sorriderà il nostro viaggio nel tempo che ci andiamo a fare Ci porta in quel 5 ottobre 1975 ricordiamo il primo episodio di Goldrake il principe darkblade Fugge dal suo pianeta Natale finito nelle Mire del feroce Rega raggiunta la terra qui sotto le mentite spoglie di actarus viene accolta l’istituto di ricerche spaziali diretto dal dottor proctologia proteggerà con il suo robot daglialieni questo lo storico cartone animato prodotto dalla toei Animation trasmessa pensate in 74 episodi e noi ci andiamo a buttare con il proverbio di oggi Chi semina l’asciutto raccoglie buon frutto Vi auguro una meravigliosa giornata buon fine settimana se vogliamo noi torniamo. lunedì sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi almanacco del giorno

