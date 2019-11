Almanacco del 05-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 5 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria Zaccaria che l’ebraico zakaria composto da Zak a ricordarti dalla contrazione di jahvè nelle significato di Dio si è ricordato mutuato Manuel Greco Zaccheria e Nell’attimo in zakaria entro presto in uso tra i primi Cristiani per il culto del padre di San Giovanni Battista Zaccaria entusiasta testardo tenace l’idea di essere sconfitto non lo tocca perché sto da una fede incrollabile nella potenza delle forze del bene monogamo Pensate un po’ ama con tutta l’anima La fortunata donna con cui si sposa la q di se la rende felice e la sorregge fino a chenon li separi difende strenuamente la sua vita privata su cui preferisce sorvolare e sorvoliamo anche noi andando a fare gli auguri a tutti coloro che Oggi compiono gli anni noi gli auguri in particolare questa mattina dobbiamo fare in particolare a Francesco auguri a Valentino A voi e a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete molto sensibili intuitivi Ma dovete fare attenzione a non farvi dominare dalle impressioni e non diventare eccessivamente fatalisti nel lavoro verrete premiati se mettere a frutto la vostra fantasia avrete il coraggio di assumere iniziative in amore cercate un partner forte sicuro di voi che possa aiutarvi nei momenti di scoraggiamento il nostro viaggio nel tempo ci porta in tv 5 novembre 2002 ricordiamo la prima puntata la prima edizione di Ballarò era la prima serata 20-50 Rai 3 un nuovo Talk Show dedicato alla politica Ballarò e lo conduce allora un giovane sconosciuto giornalista Giovanni Floris che torna negli studi RAI Romadopo una lunga esperienza da inviato negli Stati Uniti d’America e noi ci andiamo a chiudere con il proverbio angolo di inizio giornata letto e fuoco fan l’uomo poco vi auguro una meravigliosa giornata anche commento Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste arrestate in nostra compagnia almanacco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa