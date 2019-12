Almanacco del 05-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è martedì no ma per fortuna è già giovedì e giovedì 5 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi iniziamo un po’ così andiamo un po’ all’indietro nel tempo perché oggi la chiesa ricorda San Basso di Nizza vescovo e Martire San Dalmazio di Pavia è San Saba archimandrita una giornata che ci porta immediatamente nel nel tempo perché proprio nel proprio questo giorno nel 1901 nasceva l’uomo che riusciate i propri sogni su pellicola 8 mm tirando fuori tutta la poesia della settima arte siamo parlando di zio Walt Disney facciamo gli auguri anche a Maurizio Crozza a Roberto Capua nel maine133 finisce il proibizionismo in America in America si riprese la libertà di bere cosa Meno nobile di alzare troppo il gomito invece il viaggio vero e proprio ci porta in quel 5 dicembre del 1484 Quando inizia la caccia alle streghe Esatto recita un passo significativo della bolla recentemente aggiunto le nostre orecchie che in alcune regioni dell’alta Germania molte persone di entrambi i sessi rinnegando la fede Cattolica si sono abbandonate a Demoni i maschi e femmine che a causa del loro incantesimi Losing sortilegi e altre pratiche abominevoli hanno causato la rovina propria della loro prole degli animali dei prodotti della terra così come di Uomini e Donne in questo nascono i presupposti da cui nascono i presupposti della famigerata caccia alle streghe che per quasi due secoli provocherà migliaia di vittime in tutta Europa noi oggi ci salutiamo qui noi ci salutiamo qui Vi auguro una mailtigliosa giornata e vi do appuntamento a domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze Vi auguro un buon proseguimento di ascolto e restate in nostra compagnia almanacco del giorno

