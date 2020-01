Almanacco del 06-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è lunedì 6 gennaio buongiorno e buona epifania da Francesco Vitale oggi infatti è proprio epifania del Signore la chiesa ricorda anche Santa Raffaella che hai la variante femminile di Raffaele o nome personale dall’ebraico raphaell Che significa guarito dal Signore presente già nell’Antico Testamento da Israele si è poi diffuso in tutto l’occidente con la forma Latina Rafael Raffaella fortunata ma Ferrera nella autodisciplina che si impone sin dalla tenera età è capace di centrare grande importanti obiettivi disponi inoltre di un notevole fascino personale che l’aiuta a introdursi in qualsiasi tipo di ambiente detesta soprattutto la solitudine vorrebbe essere sempre circondata dagli amicidovrebbe imparare a essere più comprensiva e meno intollerante Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati in questo giorno di festa la vostra una vita molto movimentata e ricca di colpi di scena cambiamenti a voi va benissimo così un’esistenza più tranquilla vi annoierebbe a morte il lavoro non può che essere indipendente Molto vario esercitare te molte professioni dovrete affrontare qualche problema riuscirete a superare brillantemente le avversità in amore trovate sempre quel che cercate cambiate spesso partner Ma se deciderete di fermarvi lo farete con la persona giusta e andiamo a fare un viaggio nel tempo che oggi non ci può che portare a parlare dell’epifania quella che ricorda l’arrivo dei Re Magi guidati dalla stella cometa alla grotta di Gesù come i Re Magi portarono dei doni così si fa la festa ogni anno con i doni per i più piccolini e chi porta i regali il giorno dell’epifania Bella befana la vecchietta brutta una buona che vola su una scopa e che porta i Doni ai bimbi buoni i dolcetti nelle cazzoindicativi un antico racconto vuole che re magi chiesero indicazione una vecchia lungo il loro cammino verso la grotta di Betlemme le chiesero di accompagnarli la richiesta Si rifiutò ma poi pentita si mise in cammino per cercarli bussando a ogni porta e domando dei dolcetti a tutti i bimbi in dubbio che ogni bimbo potesse essere Gesù in un modo o nell’altro Preparatevi vi fate i bravi o cattivi avrete dolcetti o Carbone da cassetta lo scopriremo insieme Questa mattina Vi auguriamo una buona festa non senza avervi lasciato il dubbio che ogni anno il 6 di gennaio arriva Pasqua epifania tutte le feste porta via E vabbè non ci pensiamo noi torniamo anche domani sempre qui sempre lo stesso ora vi auguro una meravigliosa giornata una buona e un buon proseguimento ti ascoltoalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa