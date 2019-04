Almanacco del 06-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno sabato 6 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Celestino primo papà il personale latino Celestino sarebbe estremamente comune sia il terzo secolo avanti Cristo significa venuto dal cielo favorire la diffusione anche tra le prime comunità cristiane se facesse segui relazione al pensiero sarebbe sempre sulla cresta dell’onda Ma siccome ha più idee che tempo per realizzarle si accontenta di prendere quello che può è un uomo all’apparenza dolce che ama essere accudito dalla donna al cui concede solo un piccolo pezzetto del suo cuore mantiene le distanze perché sa che quando è veramente innamorato perde ogni dignità e diventano Otello gli piace discutere amichevolmente di filosofia ma non sopporta le persone saccenti che pretendono di saperla lunga facciamo tanti auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri questo sabato arrivano a Ilaria e a Maria Antonietta a voi e tutti coloro che oggi sono nati sappiate che gli affetti l’amore per la famiglia e figli il partner solo della vostra vita Siete molto dolci sapete dare grande serenità chi vicino mancate di senso pratico è il vostro partner dovrei essere in grado di compensare questa volta carenza al lavoro non date importanza Ma potrebbe ugualmente avere fortuna Silvio compiti di Economia e Finanza però il nostro viaggio nel tempo e ci porta in quel 6 aprile 1943 viene pubblicato Il piccolo principe la scherma ricordiamo tutti Non si vede bene che col cuore L’essenziale è invisibile agli occhi da questo Popolare passo si ricava il fascino universale di un volume considerato tra i più celebri del ventesimo secolo alcuni secondo soltanto la Bibbia come il numero di lettori il proverbio un conto è quello che arriva l’amore presto o tardi si svela dai sguardi Vi auguro una meravigliosa giornata un buon fine settimana torneremo Speriamo lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa