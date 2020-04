Almanacco del 06-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno inizia una nuova settimana la settimana santa Oggi è lunedì 6 aprile Buongiorno da Francesco Vitale o la chiesa ricorda San Celestino primo Papa il personale latino Celestino starà già estremamente comune sin dal terzo secolo avanti Cristo Il significato venuto dal cielo favorì la diffusione anche per le prime comunità cristiane se facesse seguire lezioni al pensiero sarebbe sempre sulla cresta dell’onda Ma siccome Apri Che tempo per realizzarle si accontenta di prendere quello che può è un uomo all’apparenza dolce che ama essere accudito dalla donna a cui concede solo un piccolo pezzetto del suo cuore mantiene le distanze perché sa che quando è veramente innamorato perde ognie diventa un Otello gli piace discutere amichevolmente di filosofia ma non sopporta le persone che pretendono di saperla lunga facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri li vogliamo fare arrivare a Rossella Ilaria e Maria Antonietta a voi tutti coloro che compiono gli anni Sappiate amici amiche che gli metti l’amore per la famiglia i figli il partner sono senza dubbio il centro della vostra vita Siete molto dolci e sapete dare grande serenità chi vi è vicino Ma mancate di senso pratico e il vostro partner dovrà essere in grado di compensare questa vostra che Renza al lavoro non date molta importanza Ma potrete ugualmente avere fortuna se vi occuperete di Economia e Finanze il nostro viaggio nel tempo letterario ci porta in quel 6 aprile del 1943 Quando viene pubblicato Il piccolo principe non si vede bene che col cuore L’essenziale è invisibile agli occhi da questo Popolareti ricava il fascino universale di un volume considerato tra i più celebri del ventesimo secolo per alcuni secondo solamente la Bibbia come numero di lettori Pensate un po’ il nostro proverbio poi se andiamo a salutare l’amore presto o tardi si svela dagli sguardi Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuale domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

