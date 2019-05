Almanacco del 06-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno lunedì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Remigio di Lincoln e i santi Mariano e Giacomo Martiri noi vi parliamo di Mariano dal latino Maria non sia le origini erano aggettivo riferito al gentilizio Mario su un cognome di fuso siccome personali sono in epoca imperiale derivato da un antico termine Etrusco di ignoto significato si attesta in ambienti cristiani grazie al culto per la Vergine Maria la vita quotidiana lo porta ad accumulare tensioni e condizioni Ma le novità eccitano la sua fantasia e leggeri escono il suo spirito dalle preoccupazioni L’amore lo ingentilisce lo trasporta in un mondo a lui congeniale è fatto di poesia ma anche di responsabilità materiali e moralidevoto reticente tende Hari prima il rimozioni o esprimerle con parsimonia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi gli auguri questa mattina ti vogliamo fare in particolare Daniele ha Lorenzo Maria Teresa e Marina Maria Tantissimi auguri a ciascuno di voi a voi e a tutti coloro che portano Diciamo che oggi festeggiano compleanno e che quindi fanno gli anni di Diciamo che siete dotati di spirito avventuroso Combattivo vi lasciate a volte trasportare un po’ troppo dagli impulsi del momento che vi spingono azzardate e lavoro siete molto attenti dotati di capacità analitiche sia una mezz’oretta e la vostra energia in progetti precisi potrete arrivare molto in alto in Amore siete fortunati ma anche qui cercare di frenare la vostra irascibilità e sforzarvi di prendere in considerazione le ragioni del partner il nostro viaggio nel tempo ci portano troppo lontano 6 maggio del 1990viene inaugurato il tunnel della Manica 8000 e mezzo anni fa era possibile raggiungere l’Inghilterra via terra dalla Francia oggi in alternativa i collegamenti marittimi si può coprire quella distanza a bordo di treni super veloci che viaggiano nel profondo degli abissi nel tracciato sottomarino più lungo al mondo il proverbio di oggi bugie frittate polpette o grosse ogni Ecco meditate gente anche qui penso vero va bene Vi auguro una meravigliosa giornata a noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa