Almanacco del 06-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno insieme giovedì 6 giugno Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Norberto arcivescovo di magdeburgo è San Claudio vescovo Abate un numero romano della Nobile gens Claudia era in origine un soprannome di chi era Claudio vale a dire claudicante zoppo deve la sua fortuna al console Appio Claudio che nel iv-iii secolo costruì il primo acquedotto in Roma il primo tratto della via Appia molto intelligente a volte è difficile razionale a Melluso il benessere spesso si mostra gli altri con fare ricercato aristocratico nella scelta della partner ti lascia spesso guidare dall’aspetto fisico in rapporto di coppia è pieno di fantasia di attenzionigeloso di creare un’atmosfera di reciproco affetto e sostegno ascolta volentieri gli altri nella loro instaura buoni rapporti di collaborazione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi oppure ti vogliamo fare a Elena a Sophie e ad Andrea a voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che siete energici intraprendenti spesso non riuscite a cogliere le occasioni positive che vi vengono offerte così anche se lavorate moltissimo Non sempre raggiungere i risultati che vi prefiggete un partner che vi guide consigli sarebbe di grande aiuto Non esponetevi a pericoli inutili e siate prudenti alla guida dell’auto guidate contro te e allontanarsi dalla linea gialla diceva qualcuno andiamo a proposito di guida andiamo in quel 6 giugno ma del 1933 Quando apre il primo Drive in uno spazio di terra uno schermo gigante è un altoparlante per ogni posto auto così Richard all Inside in auguro a Camden New Jersey il primo Driving della storia l’anteprima lampignanoprima forma rudimentale di cinema all’aperto lo possiamo dire così vero il proverbio di oggi Andrea La vita è come la luna Ora piena Ora scema eh buona giornata Noi torniamo domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa