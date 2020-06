Almanacco del 06-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a sabato 6 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Norberto vescovo un nome di origine germanica composto dalle Radici nord hébert brillanti illustre significato si può quindi interpretare con splendore del nord o celebri del nord sono Nadia oggi Diego Velazquez Thomas Mann e George Morgan pronunciato bene è Roger Non lo so facciamo invece Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare di auguri di buon compleanno di vogliamo fare arrivare ad Elena a Sophie e ad Andrea voi a tutti l’augurio veramente di una meravigliosa giornata siamo pronti per fare il nostro viaggio nel tempo e dai partiamo 6 giugnodopo soli tre mesi dalla proclamazione del Regno d’Italia muore a Torino Camillo Benso Conte di Cavour Chi è stato il primo presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 1944 è il d-day inizia In questo giorno l’epilogo della Seconda Guerra Mondiale gli alleati del generale Eisenhower sbarco in Normandia con un’ ingente spiegamento di forze 6 giugno 2012 vi è stato l’ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare il pianeta si è interposto fra il nostro pianeta del sole oscurando in una piccola parte del disco l’evento pensate che si ripete ogni 243 anni e noi abbiamo dato almeno noi che stiamo qui il 6 giugno invece del 1933 pensate apre il primo drive-in uno spazio di Teramo schermo gigante un altoparlante ogni posto auto così riesci a on-line auguro e nel New Jersey a Camden in particolare il primo drive-in della storia Il proverbio con cui ci andiamo ae oggi è è il miglior piacere del mondo Quello che non lascia rimorso nella coscienza Buona giornata buon sabato noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora sempre qui in nostra compagnia almanacco del giorno

