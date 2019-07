Almanacco del 06-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno Buongiorno amici Bentrovati da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti patrona di Latina e San Romolo Martire parliamo di Romolo e salutiamo Maria Goretti le gentilizi EuroMillions nome con cui il mitico fondatore della città di Roma si può attribuire aromi via tribù Tribù romiria in Etruria attestato sin dal quinto secolo avanti Cristo nome entrato in voga anche tra le prime comunità cristiane oggi abbastanza diffuso non sempre Sa distinguere intuitivamente la realtà dall’immaginazione e portata gli accessi motivi per cui deve ogni tanto fermarsi a riflettere attratte sconvolto dalla donna molto sexy ha dei problemifare l’amore solo fisico non dovrebbe prenderti così Sul serio con gli altri si mantiene un po’ in disparte vorrebbe partecipare alle conversazioni dicendo battute scherzose ma solo poche volte ci riesce facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi il vostro aspetto di caldo la vostra Hari affabile e gentile nascondono un’incredibile forza d’animo che vi permette di a fermarvi me la professione costruire in amore un rapporto profondo e sincero siete anche pronti a usare questa forza fin di bene non esita a sacrificare gli interessi personali per difendere i vostri ideali nostro viaggio nel tempo siete pronti a farlo bene Ci porta in quel 7 luglio 1881 quando colloquio pubblica le prime storie di Pinocchio il personaggio più amato della letteratura per ragazzi nacque come risposta un mutamento sociale della società italiana e come occasione di guadagno per Carlo Lorenzini in alto Collodi che in quel periodo non se la passava tanto bene è ricordiamolo questo belIl libro è anche del film interpretato da Geppetto Nino Manfredi è il proverbio se svolazza il pipistrello segno di tempo bello Vi auguro una meravigliosa giornata Noi se tutto va bene perché qui ormai viviamo alla giornata vero eh amici belli Noi andiamo lunedì sempre alla stessa ora fate i bravi e buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

