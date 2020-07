Almanacco del 06-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è lunedì 6 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti Maria è la forma Latina del Greco a sua volta mutuata una l’ebraico Miriam numerose ipotesi riguardanti il suo significato trattoria più accreditata propone amata o a sono una pioggia di Frida Kahlo Sylvester Stallone Max Gazzè Noi andiamo a fare gli auguri anche a tutti coloro che sono nati quest’oggi abbiamo come sempre il nostro elenco è un discreto questa mattina facciamo gli auguri a Bruno rosalisa Barbara Sara e Roberto Tantissimi auguri a ciascuno di voi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 6 luglio 1785giorno memorabile per gli Stati Uniti d’America in quel giorno il dollaro viene scelto come valuta universale americana 6 luglio 1885 Luis Factor testa con successo su vaccino contro la rabbia grazie alla principio moderno di iniettare gli stessi microorganismi che provocano la malattia stimolando così le difese immunitarie 6 luglio del 1970 invece muore Louis Armstrong uno dei più grandi trombettisti della musica jazz e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di questa giornata piacere fatto non va perduto Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze anche su questo streaming Buona giornata è restata in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa