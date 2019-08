Almanacco del 06-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno 6 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore è San Salvatore Tantissimi auguri buona estate a tutti coloro che sono in vacanza Un abbraccio Coloro che sono impavidi al lavoro ma che ci stanno ascoltando per sapere novità abilmente non sanno come fare il viaggio nel tempo di oggi il nostro Almanacco ci porta in quel 6 agosto 1945 appuntamento con la storia l’atomica su Hiroshima alle 8 di mattina le cucine sono in piena attività per preparare il primo passo della giornatale scuole sono pronte ad accogliere gli studenti agosto in Giappone non è un mese festivo e centinaia di operai varcano i cancelli della Mazda nella casa automobilistica fondata nel 1920 poco prima la stazione radar accattato tre velivoli americani entrati nello spazio aereo giapponesi numero ritenuto esiguo dalle autorità militari che decidono di non dare l’allarme aereo alle 8 e il bombardiere ribattezzato Enola Gay nel nome della madre Dal Pilota Paul tibbets Sgancia Little Boy Nome in codice della bomba nucleare Allora Ragno in 43 secondi dopo a meno di 600 m dal suolo l’ordigno esplode provocando un lampo di luce accecante e un’enorme fragore una potenza esplosiva pari a 13000 tonnellate di tritolo in Pochi istanti e niente a68001 Mane e ne ferisce mortalmente circa 76 mila di alcuni corpi rimane sul’ombra impressa sulle pareti altri finiscono bruciati martoriati dalla pioggia radioattiva o sepolti dalle macerie dei 70.000 edifici distrutti questo il tragico bollettino del primo bombardamento atomico della storia qui tre giorni dopo seguirà quello su Nagasaki Cambiamo argomento teniamoci su 6 agosto 1932 apre la mostra del cinema di Venezia il primo festival della storia dedicato al cinema Apri battenti sulla terrazza dell’hotel Excelsior di Venezia nel 1890 invece troviamo il primo condannato alla sedia elettrica William kemmler trentenne di Philadelphia esce nella società nella prigione di Auburn New York dopo aver fatto colazione in giacca e cravatta si incammina verso la stanza della morte è proprio qui la tende la sedia elettrica invece più recente giorni nostri 1991 iniziaInternet è Tim berners-lee trova la soluzione al problema di Come condividere documenti Tra studiosi sviluppando un software basato sul concerto sul concetto di ipertesto una bella trovata facciamo gli auguri anche Geri Halliwell nata nel 1972 Tantissimi auguri anche a lei Noi ci andiamo a salutare ancora oggi con il proverbio ce l’abbiamo qui pronto quello con cui vi auguriamo una buona giornata La donna e come l’onda se non ti sostiene da fonda meditate gente meditate gente vi auguro una meravigliosa giornata è Andrea ti fa riflettere Questa cosa lo so lo so Noi torniamo domani alla stessa ora su queste frequenze buon proseguimento di ascolto e rimanete sempre con noi Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa