Almanacco del 06-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a mercoledì 6 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Leonardo Abate l’Eremita Gli ho già sorrido quindi salutiamo il grande Leonardo in alias vino Dino Te l’avevo detto che non mi sarei dimenticato Questa mattina è auguri Dino perché il diminutivo di Leonardo No no lo sa lui perché sono Leonardo Allora Ben ritrovati amici e buona giornata al nostro vino perché Perché Leonardo dal personale longobardo Leonard che alla forza di un leone e diffuso sin dal sesto secolo sia tra i Germani che a Roma con la forma Latina Leonardo sempre quello Dino che devi passareRoma di offrire il cornetto il cappuccino e poi il pranzo è Leonardo molti dei una mente Attiva è che vaga alla scoperta degli apparentemente indecifrabili misteri della natura è un linguaggio autopista Cerca una donna con cui sentirsi dentro una sfera di cristallo Dov’è il resto del mondo non posso entrare fino a quando la passione non si sia completamente esaurita con gli altri a poche relazioni molto in mente basate su interessi ed esigenze comuni festaiolo Ma anche in prendibile solitario è intransigente e rigoroso io su rigoroso è ci metto ci metto tre firme giusto E allora facciamo tantissimi auguri anche a tutti coloro che sono nati quest’oggi e questa mattina gli auguri li vogliamo andare a fare veloci veloci in particolare a Marzia e anche l’occasione per farlo anche ai suoi due gemelli auguri Marzia è veramente splendore gioia per tutta la vostra famiglia A Valentina hai Manuela ad Angela eSilvia Siete proprio una marea è in questa nostra giornata Tantissimi auguri a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni Sappiate amici belli e amici cari che avete un intelligenza acutissima percezioni quasi paranormali negli studi lavoro rivelata un’altissima capacità di concentrazione e raggiungete risultati eccezionali vi innamorate facilmente e nella prima parte della vostra vita le vostre conquiste non si contano nel tempo però vi farete più riflessivi raggiungerete la stabilità Speriamo perché oggi parlare di un vero Ti di stabilità è un po’ un po’ complicato comunque nostro viaggio nel tempo che ci porta veloce nella storia era il 6 novembre del 2010 quando crolla la palestra dei Gladiatori a Pompei erano le prime ore dell’alba di un sabato 6 novembre quando viene giù la scuola armatura la storica palestra dei Gladiatori degli scavi di Pompei all’origine del crollo ci sarebbero delle infiltrazioni d’acqua prodotte dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti l’acqua raccolta Sì non Terrapieno le spallevia dell’Abbondanza avrebbe fatto pressione fino al definitivo collasso della struttura il proverbio con cui ci andiamo a salutare l’oliva tanto più pende tanto più rende benissimo di noi oggi c’è il nostro Andrea che insomma ci manca ci manca ci manca Andrea Forza e coraggio Buona giornata a te e a tutta la tua relazione non è un saluto anche al nostro Antonello che sempre pronto Vieni a seguirci e poi e poi Siete tantissimi e l’elenco è lungo ma mi fermo qui buona giornata Noi torniamo domani sempre la stessa ora sempre qui restate in nostra compagnia almanacco del giorno

