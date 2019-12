Almanacco del 06-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno venerdì 6 dicembre Buongiorno siamo arrivati al fine settimana dai Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nicola patrono di Bari e Sassari Perché ha detto Nicola Stavo dicendo ragazzi non facciamo i furbi è Nicola deriva dal greco Nicolaus personale composto verbo vincere Giunto al popolo con il significato di vincitore tra il popolo preferisce il giro organizzare dietro le quinte sfrutta poco le occasioni perché spera nell’eterna fortuna che mai lo delude Buongiovanni tradizionale una volta invitato un gruppo di donne attraenti le ama tutte incondizionatamente per una notte o per sempre almeno fin quando non incontra la donna che fa passare tutte le altre nel dimenticatoio gioviale semplicequasi mitico sempre presente quando c’è da divertirsi lo almeno in caso di bisogno e dai Nicola Tantissimi auguri oggi andiamo a fare andiamo a fare veloci veloci al lì a Giacomo e a Giuseppe a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete molto fantasiose qualche volta che vedete a confondere i vostri sogni con la realtà che lo devi tra originalità e spirito d’iniziativa non mi mancano nel lavoro dovete cercare di essere più concreti irrazionali solo così riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati in amore tende per ricevere più che andare e dovete Dunque cercare di essere Più generosi fate i bravi nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 6 dicembre del 2007 cronaca diciamo torniamo a ricordare il l’incendio alle Acciaierie Thyssen era l’una di notte di quel 6 dicembre 2007 la linea 5 della Acciaierie Thyssen Krupp si scatena un drammatico incendio che inin pieno gli operai in servizio in quelle ore 1 un inferno di fuoco che non lascia scampo alla 36enne Antonio Scavone Schiavone Scusate padre di due figli che riduce in fin di vita gli altri 6 che moriranno nel giro di un mese disegnando un drammatico bilancio che fa montare l’indignazione la protesta del mondo dei Lavoratori cui seguiranno scioperi e manifestazioni in tutta Italia torniamo sereni ci proviamo almeno oggi Daje E allora il proverbio con cui ci andiamo a salutare a San Nicola di Bari La rondine passa coraggio che proprio qui siamo arrivati si comincia a vedere il fine settimana auguriamocelo bene Buona giornata e soprattutto un buon proseguimento di Ascolta Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa