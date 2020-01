Almanacco del 07-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 7 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Raimondo de penafort sacerdote Ricordiamo anche San Luciano di Antiochia Martire San Giuliano di Gozzano via con noi proprio di Luciano andiamo a parlare oggi Luciano Dal cognome Romano Luciano nato durante il giorno derivante a sua volta dal pronome Lucius questo personale si diffuse rapidamente anche tra i cristiani grazie al culto di alcuni Santi anonimi è orgoglioso socievole indipendente vita movimentata di crea problemi economici e affettivi che risolvi chiedendo apertamente aiuto e sostegno quando decide di sedurre una donna Una illimitata pazienza e tolleranza anche se non manca di mettere i puntini sulle i perdel rapporto più armonioso sorridente e bonario si siede in cattedra Quando si discute di argomenti su cui si sente preparato facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi date molta importanza alla vita professionale Alla riuscita del Lavoro l’intelligenza l’intuito la tenacia che vi caratterizzano vi permettono di raggiungere sia pur con un po’ di impegno e qualche rinuncia ai vostri scopi nell’amore cercato e non trovate molto un partner in grado di trasmettere serenità e fiducia e con cui trascorrere tranquillamente il resto dei vostri giorni il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 7 gennaio 1797 quando Il Tricolore viene adottato per la prima volta uno stralcio del verbale approvato in una storica assemblea Reggio Emilia che riconobbe Il Tricolore come bandiera ufficiale dalla Repubblica cispadana su cui furono chiamati ad aderire tutti gli altri popoli italiani il proverbio con cui ci andiamo a salutare oggi l’allegria e di ogni male il rimedio universaleVi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani è sempre a quest’ora sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

