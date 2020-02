Almanacco del 07-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno stiamo a venerdì 7 febbraio Buona giornata Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Teodoro soldato e Martire vai anche bambino lavandino Noi invece di Amanda un nome che deriva dal latino amandus gerundio del verbo amo amas amarti oggi un personale di moda soprattutto grazie al discreto successo di donne dello spettacolo che ne hanno rinverdito le fortune il maschile amando Eh infatti rarissimo misteriosa stesso invece stabile manda tende sempre a mettere una certa distanza tra lei e il mondo circostante a tratti lunatiche trasognata deve solo cercare di guadagnarsi una discreta posizione sia sociale che finanziaria per ritrovare la piena fiducia in se stessiApertura verso il prossimo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Oggi abbiamo una valanga di auguri in particolare di facciamo ad Alessandra Susan Gabriella Rosanna Michele e Giulio sono tanti a fare oggi gli anni e tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi Voi sapete che siete caratterizzati da un temperamento introverso sensibile forse un po’ troppo impressionabile vi lasciate volte prendere dalla malinconia nella prima parte della vita dovrete affrontare diverse difficoltà con la maturità però otterrete un lavoro importante è di grande soddisfazione e nello stesso tempo incontrerete finalmente la persona in grado di apprezzarli come meritate il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 7 febbraio 1914 quando debutta al cinema Charlot Charlie Chaplin per intenderci agli albori del mito di Hollywood nelle sale vennero progettate per la prima volta le avventure di un maldestro È adorabilevagabondo di lì a poco Sarebbe entrato nei cuori di tutti diventando un’icona della storia del cinema è la principale fonte di ispirazione per i più grandi maestri del Sorriso il nostro viaggio si conclude con il proverbio del giorno che dice amor senza baruffa presto fa la muffa Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto arrestate in nostra compagnia almanacco del giorno

