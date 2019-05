Almanacco del 07-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno martedì 7 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benedetto Secondo papà e la beata Gisella un nome Germanico esclusivamente femminile che deriva direttamente da Gisele freccia ed è stato in Francia partire dall’ottavo se nonostante la rarità di Santi omonimi si è diffuso in tutta Europa grazie alle molte sovrani così chiamate è un tipo che sta a far seminare perché bella curata sempre sorridente un’aria quasi hai visto che può essere snob schizzinosa sensuale con parecchi tabù preferisce rapporti segreti anche se non fa nulla di strano o di anticonformista quando discute preferisci parlare di politica piuttosto che di se stessise ne fanno di complimenti gongola di gioia se qualcuno la critica Si difende con foga oppure scappando Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questo oggi noi oggi gli auguri li facciamo in particolare a Massimiliano a Riccardo e ad Alessio a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete provvisti di un’autorità naturale che fate voi per il manager organizzatori eccellenti del vostro e dell’altro il lavoro il campo di attività che vi interessa Spazia da l’ingegneria Le Scienze Naturali dalla regia cinematografica quella teatrale in siete molto prudenti prima di impegnarvi un legame valutate molto bene le caratteristiche dei partner e la possibilità di Intesa matrimonio felice e duraturo direi che potete essere molto contento in questo viaggio nel tempo oggi ci porta in quel 7 maggio del 1682 Luigi quattordicesimo insedia La Corte nella reggia di Versailles lasagna di grandiosità del Re Sole Trasforma unatriste paludosa nel cuore del regno di Francia sintesi dello Splendore artistico dello sfarzo che circondarono i sovrani dell’ancien regime Qui si scrissero significative pagine di storia dalla rivoluzione del 1789 al primo conflitto mondiale andiamo di proverbio Luna Bianca tempo bello Luna Rossa venticello buona giornata Noi torniamo domani Eh sì sempre la stessa ora Speriamo sempre su queste frequenze e non solo Buona giornata a tutti voi l’almanacco del giorno

