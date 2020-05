Almanacco del 07-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è giovedì 7 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Domitilla secondo alcune interpretazioni il nome Domitilla deriverebbe dal latino Domus casa dimora e dal pronome femminile in là con il significato di quella della casa signora della casa sono nati a oggi evita Peron Raimondo Vianello Barbara D’Urso è Non fate battute dall’altra parte dai siate buoni Invece noi facciamo e sono notizie che cambiano la giornata è quanto siete simpatici Invece noi facciamo gli auguri anche a tante altre persone che Oggi compiono il compleanno e in particolare a Massimiliano aMarino e a Riccardo Riccardo è cresciamo Tantissimi auguri anche a te buonissima giornata Mi raccomando eh mi raccomando buonissima giornata a tutti quanti Allora facciamo un po’ il nostro viaggio nel tempo cosa è successo questo 7 maggio per esempio nel 1921 la stilista Coco Chanel la lancia sul mercato il suo profumo Chanel numero 5 ancora oggi uno dei più famosi e apprezzati al mondo La fragranza fosse lezione a tra 24 campioni e Coco scelte la quinta che diventa punto Eccola numero 57 del 1978 l’alpinista italiano rhinol Messner raggiunge senza l’ausilio dell’ossigeno navetta dell’Everest 7 maggio 1998 la Apple computer presenta iMac il primo pc realizzato con plastiche trasparenti colorate dal design innovativo lymec entrato nel Guinness dei primati per il manuale d’istruzioni più corto diceva soattaccare la spina e accenderlo pensate vedere anche Ci sono cose molto molto molto interessati 7 maggio del 1682 invece Luigi quattordicesimo insedia La Corte nella reggia di Versailles la smania di grandiosità del rettore Trasforma una terra triste paludosa nel cuore del regno di Francia sintesi dello Splendore artistiche dello sfarzo che circondarono i sovrani della Qui si scrissero significative pagine di storia della Rivoluzione del 1789 al primo conflitto mondiale non so se la notizia del giorno che ci cambierà questo giovedì è il compleanno di Barbara D’Urso o le istruzioni più corta Attacca la spina accendilo pezzo si è qualcosa di meraviglioso e come diceva Gianni Agnelli una cosa fatta bene può essere fatta va bene Noi invece ci lasciamo con il proverbio un Collodi inizio giornata fallarte che sai fare Se ci vuoi guadagnare Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di Ascomnoi siamo qui domani sempre alla stessa ora per regalarvi qualche minuto di serenità qualche minuto di augurio per una serena e meravigliosa giornata buon proseguimento di ascolto Ciao almanacco del giorno

