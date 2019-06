Almanacco del 07-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è venerdì e venerdì Non ci crederete ma è venerdì e il 7 di giugno e buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Roberto Abate di newminster non si dice così noi parliamo del femminile Roberta è una dal Germanico Robert Che significa di fama Industrie molto diffuso tra Longobardi e Franchi nel VIII secolo lo troviamo in latino medievale a Rodi vertus trasformatori tardi in Roberto se poi in robertus al centro dell’attenzione e un forte senso dell’amicizia che la porta a essere Ale gentile Attenta alle persone con cui condivide ali e tempo libero detesta di inattività e si dà da fare in ogni campo prediligendo quelli in cui puòvalere le proprie idee trovare il sostegno degli altri e loro plauso fonte di grande sicurezza psicologica da bambina Timida e scontrosa diventa un adulta spesso presuntuosa dalla personalità spiccata e in amore è molto passionale e noi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri mi stavo ricordando Meno male che almeno h ricordarlo ce li vedo e li facciamo a Serena Erika e Maria Beatrice Tantissimi auguri a voi A tutti coloro che compiono gli anni questo oggi sappiate che è questo è per voi serena anche tu devi capire che nel lavoro nel lavoro è sei intelligente abile sapete seguire i compiti che vi sono affidati nel modo migliore a volte però Rischiate di farvi e perdere dietro cose di nessuna importanza anche l’amore Spesso vi fate prendere dall’ansia e dal impazienza E allora un po’ di calma e sangue freddo e riflessione vi sarebbero di grande aiuto eh Mi raccomandocosa potete fare oggi dove vi portiamo Beh insomma all’estero 7 giugno 1929 nasce lo stato della Città del Vaticano La nazione più piccola del mondo custode da oltre due millenni della cristianità Nacque nel l’Italia mussoliniana creando un’eccezione unica al mondo sulla natura giuridica degli Stati e noi ci saremo lungo Vero Peppe una lunga parentesi però noi andiamo a chiudere con il proverbio un collo di fine settimana cosa prevista mezza provincia coraggio che venerdì lo aggiungo io Noi ci risentiamo anche domani sempre alla stessa ora sempre qui Vi auguro una meravigliosa giornata Andrea a te proprio ancora migliore Mi raccomando Vedi quello che puoi fare in questo venerdì vino ha veramente a ad Antonello insomma a voi amici cari l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento ti ascolto non restate in nostra compagnial’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa