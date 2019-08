Almanacco del 07-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 7 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Domenico e anche San Gaetano da Thiene Gaetano il nome di origine etnica deriva dal personale latino cajetanus significante abitanti di Gaeta città Marittima meridionale che trae origine dalla Virgiliana nutrice di Enea che morì È diffuso Soprattutto il sud grazie al culto per alcuni Santi omonimi ha una grande forza vitale Il desiderio di farsi voler bene da tutti di fronte e difficoltà diventa coraggiosi ottimista costretto dalle convenzioni Si getta sul matrimonio di convenienza mi fermo ora arriverà con ritardo e come vento impetuoso soffierà sulla sua passionalitàapparentemente spenta facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare oggi gli auguri li facciamo a Gemma auguri carissima Tantissimi auguri voi siete caratterizzati da un forte spirito di indipendenza e quando avete l’impressione di essere condizionati da qualcuno e gite Con grande impossibilità questo atteggiamento poker agli dei problemi e perciò dovete cercare di più riflessivi in lavoro tutto andrà meglio sempre rete a collaborare con gli altri in amore una maggiore disponibilità vi aprirà le porte della felicità Speriamo bene il nostro viaggio nel tempo ci porta invece in quel 7 agosto 1990 ricordiamo delitto di via Poma Simona Cesaroni 21 anni esce di casa alle 15 in un afoso martedì d’agosto per Garcia gli uffici dell’ Associazione Italiana alberghi della gioventù al terzo piano di un edificio di che siamo nel rione prati a Roma cui Presta servizio come contabile su datori di lavoro l’hai chiesto ultime verifiche prima delle ferie ufficio deserto e le d’aprile16 si mette al computer consumando un panino alle 17:35 riceve una telefonata da una collega e dopo il silenzio di un atroce destino che griderà giustizia per oltre vent’anni tra le 18 e le 19 incontra il suo carnefice che la colpisce violentemente fino a farle perdere i sensi per poi chiarirsi pure sul suo corpo con 29 coltellate il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare ricchezza fa gentilezza Vi auguro una meravigliosa giornata Fate i bravi come sempre noi ci ritroviamo anche domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

