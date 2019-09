Almanacco del 07-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno lunedì 12 agosto Buongiorno da Francesco Vitale nuova settimana e soprattutto il settimana di Ferragosto è dopo i bagordi già del weekend Speriamo di trovare le città più deserte forse non lo sappiamo va bene salutiamo a Benedetta che qui è sveglia in questo momento Già accanto a noi ma oggi la chiesa ricorda il Beato Innocenzo XI papà Sicilia San Cassiano vescovo e tante Ercolano ne parliamo di Ercole che deriva Probabilmente dal Etrusco airless Che significa risonanza Gloria e deve la sua fortuna soprattutto il mitico personaggio sostenutoprestigio di uomini illustri come Duchi d’Este del Rinascimento attualmente è caduto un po’ in disuso anche se resta discretamente attestato è una persona molto pratica concreta nonostante apparentemente distratto sognatore L’amore ha una grande importanza nella sua vita e la donna che sceglie come compagna riceverà da lui ogni sorta di attenzione con gli amici invece appare sempre un po’ sfuggente ed enigmatico favore di lasciarti andare a un rapporto di vera e sincera confidenza facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri li vogliamo fare a Irene Tantissimi auguri Irene In realtà ce ne sono tanti altri Eli stiamo scorrendo in questo momento possiamo prima parlare di no sono arrivati gli facciamo anche a Mauro a Giovanna a Giulia Giulia compie 18 anni e quindi diventata maggiorenne non si sa se questa può essere una cosa positiva o meno dipende dai punti di vista e allorabelli che siete nati quest’oggi voi avete una mente acuta intuitiva fino alla preveggenza data gli studi filosofici in amore nel lavoro nell’amicizia e date moltissimo ma esigenze di essere ricambiato icona moneta la vostra intensa personalità fra di voi una persona in grado di suscitare forti sentimenti frazioni negli altri il nostro viaggio nel tempo ci porta Il cinema era 12 agosto del 1939 esce il film Il mago di Oz della regista Victor Fleming trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso mago di Oz scritto da Frank baum nel 1900 vogliamo subito con il proverbio di inizio settimana Se vuoi farti amare Fatti desiderare Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre qui sempre la stessa ora buona estate l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa