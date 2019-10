Almanacco del 07-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e la iniziamo questa nuova settimana ci proviamo e proviamoci dai oggi è lunedì 7 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario e preghiamo di Rosaria un nome prettamente Cristiano deriva dall’aggettivo latino Rosario servirò resti Romani già nei primi secoli dell’era volgare era denominata Rosaria alla festa annuale dell’incoronazione dei Sepolcri per la commemorazione dei morti con le rose con il culto del santo rosario della Vergine nome si diffuse in Italia specie nel sud è la classica furbona vederla nessuno lo potrebbe immaginare pure lei L’apparenza inganna cura innanzitutto i suoi interessi anche se si guarda bene dal ferire gli altri li riesce diorganizzare il suo tempo è sempre in ritardo abituata a prendersela comoda sino all’ultimo minuto e però bravissima nel nascondere le scritte innocue malefatte Povera Rosaria facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi arriva una Raffaella e a Carolina Carolina Tantissimi auguri è anche a te tanti auguri incarico lei con loro tutti coloro che sono nati questo di voi beati voi siete sentimentali romantici mettete l’amore al centro della vostra vita ma se Sfortunatamente vi trovate a subire una delusione potete agire mostrando vicini e indifferenti è un errore da fare l’amore è fatto anche di sofferenza e se rinuncerete la vostra natura sensibile anche per voi arriverà la felicità nel lavoro riuscirete molto bene in professioni artistiche il nostro viaggio nel tempo e ci porta veloci veloci in quel 7 ottobre del 1985 viene dirottata l’achille Lauro la tranquilla crociera nel Mediterraneo700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drammaticamente interrotta dal blitz di 4 terroristi era il 7 ottobre 1980 ci il proverbio di oggi della carne in lombo e del pesce rombo Tutto chiaro immagino Eh immagino proprio di sì vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora vi aspettiamo e buon inizio di giornata almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa