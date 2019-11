Almanacco del 07-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno giovedì 7 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’ernesto Abate nome di origine germanica e cui significato rimane ancora scuro deriva Forse da Arni battaglia o dal termine arne Aquila diffusi in epoca medievale Grazie molti sovrani che se ne frega Ernest divenne nell’inglese parlato del XVI secolo anche un aggettivo onesto affidabile è convinto di aver capito come funziona il mondo ed emana una particolare energia che affascina qualunque tipo di donne Parla poco volentieri di 16 o che prova anche se un cuore appassionato da leggere lisce dei situazioni pesanti scherzando anche con il fuoco però vorrei essere preso sul serio quaqualche pena gli fa male al cuore difendere i più deboli e poi vorrebbe dedicare completamente la sua vita facciamo allora tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri Angeli vogliamo fare a Francesca Serena e a Jesus collina a lui ea tutti coloro che compiono gli anni questo oggi ricordiamo amici cari che siete l’anticonformista per eccellenze vostri interessi vostri amici vostri muri sono stravaganti e spesso suscitano la riprovazione dei vostri familiari la tua vita sarà interessante movimentate lavoro non può che essere originale indipendente creativo Gli amori molti e Intendi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 7 novembre 1988 Striscia la Notizia dagli studi di Antenna 3 di Legnano va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la Notizia Giornale Radio il primosatirico della storia della televisione italiana ideato da Antonio Ricci in veste di conduttori Due comici noti al pubblico e Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio Chissà se qualcuno in ascolto ricorderai in questo senso il proverbio con cui ci andiamo a salutare se la canna fa il pennacchio molta neve e ghiaccio ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto estate inno compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa