Almanacco del 07-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è sabato 7 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio di Milano deriva dal greco Ambrosio sei immortale in una casa con questo termine si indicava la bevanda degli dei dell’Olimpo l’ambrosia assurta a simbolo di quanto più deliziosi inebrianti esiste si diffuse in Italia dal quinto secolo grazie al culto di Sant’Ambrogio vescovo di Milano interiormente addormentata esteriormente tranquilla interessata successo e riconoscimento pubblico della sua cultura vuole essere sedotto da donne civettuole ma intelligenti è per un incostante il matrimonio secondo lui può attendere si incanta davanti oggetti belli di materiale incorruttibile come oro e pietre preziose che è gruppi di culture di Comoalternative si occupa di problemi sociali facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi siete ingenerosi realisti a volte perfino troppo fiduciosi ingenui nel lavoro dovete imparare bambino dispersivi e reagire con più forza di fronte alle difficoltà Vi si addice una professione legata all’infanzia l’insegnamento a vostra vita amorosa e molto l’aria avrete molti rapporti ma è più importante Sara con una per chi abita in una città lontana e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo Viaggio nel tempo che ci porta in quelle 7 dicembre 1941 Quando il Giappone attacca la base di Pearl Harbor l’aria di festa di una tranquilla domenica mattina nella base navale americana di Pearl Harbor nelle isole Hawaii viene bruscamente interrotta dal rombo di oltre 300 caccia giapponesi sulle 7:40 All’inizio di un attacco a sorpresa tra i più drammatici della storia mondiale non preceduto da alcuna dichiarazione di guerra 2400circa 1700 i feriti Per non parlare dei danni che poi ne sono conseguiti il proverbio se piove e tira vento sera l’uscio e sta dentro Vorrei vedere Buona giornata a tutti voi l’inno Noi torniamo Oggi sì torniamo lunedì è sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze Buona giornata almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa