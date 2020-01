Almanacco del 08-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a mercoledì 8 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimo Vescovo di Pavia e San Severino Abate ne parliamo di Severo da latino Severus un cognome in dell’evidente significato si è trasformato in un personale alquanto diffuso Specie nella variante Severino grazie al culto di di Santi omonimi è un saggio ribelle che anche quando contesta la società riesci a non Perdere il senno cosciente dei suoi limiti si pone solo gli obiettivi che sa di raggiungere con facilità e senza troppo dispendio di forze Sì In poche volte tratto dalla donna forte che un po’ lo Domina spesso al buon senso di non mettersi troppo in evidenza di intervenire solo quando è sicuro di ciò che sta per dire Capita anche che parli a lungo eafacciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi la vostra caratteristica più appariscente l’irritabilità in realtà la vostra aggressività c’era la paura di non essere accettati questo atteggiamento vip non pochi problemi sia in amore che nel lavoro è davvero un peccato perché le qualità per emergere in campo professionale e realizzarmi nel settore affettivo non vi mancano di certo cercate Dunque di essere più concilianti con chi vi circonda e vedrete che riuscirete a ottenere quello che desiderate il nostro viaggio nel tempo ci porta ancora nella storia era 8 gennaio del 1993 quando la mafia uccide il cronista Beppe Alfano poco prima delle 22:33 spari rombo di un motore che accelera a vuoto squarciano La Quiete di via Marconi la strada provincia di Barcellona Pozzo di Gotto a due minuti dal centro storico dentro una Renault di colore rosso le forze dell’ordine trovano il corpo senza vita di Beppe Alfano un cronista locale di 48 anni e la primavittima di mafia del 1993 che allunga la catena di morte dell’anno precedente segnato dalle stragi di Capaci e via D’Amelio torniamo al presente con il proverbio un colore inizio giornata le persone prudenti misurano i commenti Mi raccomando vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa