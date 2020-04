Almanacco del 08-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 8 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Dionigi vescovo e San Piero un nome Gualtiero esclusivamente maschile questo personale di origine germanica deriva dall’antico tedesco volta ricomposto da Gualdo minare e Ari esercito popolo nel significato di dominatore di eserciti di Popoli in battaglia nel decimo secolo venne latinizzato in gualterius diffondendosi l’Italia del centro-nord è una persona che si fa qualcosa deve seguire opera d’arte perché è un critiche un esteta è attratto dalla donna impegnata socialmente Ma che non deve per questo trascurarlo ama discutere con lei di ogni argomento dalla cucina l’astronomiaconvinto che l’amicizie devono essere coltivata lungo e siano preziose Solamente dopo molti anni di invecchiamento come il buon vino e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Oggi vogliamo fare arrivare Elisabetta Andrea e Francesca a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici cari amiche belle che la vostra vita si svolge all’insegna di continua avventure tutto ciò che è stabile ripetitivo vissuta mi risulta insopportabile Dunque Fatevi tutto per trasformare la vostra esistenza in un susseguirsi di avvenimenti e colpi di scena anche lavoro dunque non sarà dei più tranquilli potreste fare il giornalista ma non lo so così come impegnarvi in complicati affari che vi porteranno in giro per il mondo amore molti intensi difficili ma sempre tanto tanto tanto belli e nostro viaggio nel tempo ci merd nella era 8 aprile 1000120 Quando viene scoperta la Venere di Milo non soltanto una delle più celebri sculture della civiltà greca per molti incarna l’ideale classico dell’eleganza della sensualità femminile e come tale è stata celebrata nel cinema il nostro proverbio ancora con cui ci andiamo a salutare e ci sta bene in questa settimana particolare l’ulivo Benedetto capace sotto ogni tetto Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze in nostra compagnia almanacco del giorno

