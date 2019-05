Almanacco del 08-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo a mercoledì 8 maggio Buongiorno da Francesca Buongiorno dal giro di boa vero Oggi la chiesa ricorda San Vittore patrono di Varese San Bonifacio IV papà in latino bonifazio Suvero fortunato si attesta come personale sin dal IV secolo della nostra era il diminutivo Fazio come discreta diffusione Tra le popolazioni cristiane Anche se oggi pressoché scomparso la sua spiritualità è molto sviluppata la sua Fede incrollabile ha una visione del mondo positive del convinto che l’ottimismo sia il solo modo per vincere le avversità del destino vuole avere una discendenza numerosa e si trova a suo agio fra pannolini da cambiare e bambini a cui badare desidera instaurare rapportinessun modo reciproco aiuto sia morale che materiale per questo molto spesso si entusiasma quando gli viene in mente un progetto da realizzare insieme agli amici facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono una Questo oggi noi oggi gli auguri in particolare di vogliamo fare a Barbara Ettore Claudio Fabrizio e tutti coloro che questa haji questo Oggi compiono gli anni sappiate che avete una grande fiducia nelle vostre capacità la sua generalmente mi dà ragione aiutandovi a condurre felicemente in porto le vostre imprese vi mostrate particolarmente abili in tutte le questioni finanziarie e commerciali ed è molto probabile che possiate come una vera ricchezza Beati voi se volete anche essere amati dagli amici e collaboratori ma soprattutto dal partner dovete imparare a essere meno autoritari a frenare gli scatti via il nostro viaggio nel tempo ci porta invece in quel 8 maggio 1886 viene brevettato la coca-cola o meglio alla brevetta pemberton un ingrediente aggiuntoBaglio Trasforma un rimedio pensate per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che meno di 10 anni conquistò tutta l’America in quel periodo si costruisce un marchio vincente rima sto imputato Per oltre un secolo è destinato a influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone io sottolineerei che era un una bevanda per il mal di testa è per il proverbio Dio le mamme ha creato per essere aiutato e noi oggi ti anticipiamo perché il 8 maggio festeggeremo domenica oggi 8 maggio auguri a tutte le mamme quelle di ieri di oggi e anche quelle di domani è un abbraccio grande grande E noi ci risentiamo domani stessa ora stesse frequenze stesso palinsesto forse non lo so arrivano i programmi seri Buona giornata e buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa