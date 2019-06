Almanacco del 08-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno sabato 8 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vittorino eremita e noi da Vittorino parliamo di Vittorio Sì sì Victorious dal latino vittorioso beneficio sempre di una larga popolarità tra i romani prima come Superman poi come una seconda fortuna in Italia che parte molti Moni mi di casa Savoia da molto valore rapporti familiari vive positivamente anche i momenti di sofferenza e di prove negative perché convinto che tutto passi ritorni sempre il tè o preferisce soffrire le pene d’amore piuttosto che dimostrarti freddo distaccato e riparo da ogni delusione affettiva si dimostra squisitamente gentile perso nei sogni da cui però si risveglia immediatamente se gliho fatto una proposta concreta ed Anna Rosa e quindi è anche un uomo pratico questo va detto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi facciamo gli auguri in particolare a ero a tutti voi oggi avete gli anni in più è sempre in più la vostra fortuna e di possedere una grande entusiasmo intenso amore per la vita è una profonda bontà d’animo sono preziose che nonostante qualche difficoltà e qualche delusione vi permetteranno col tempo di raggiungere la serenità in amore una posizione stabile e gratificante nel lavoro il nostro viaggio nel tempo e ci porta in quel 8 giugno 1949 Orwell pubblica 1984 in Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista è comunista il mondo culturale scorso del capolavoro di George Orwell in esso dipinge una società del futuro dove l’autorità esercitata dal Partito Unico per conto del Grande Fratello personaggio che nessuno ha mai visto controllo Ogni aspettofinanche il modo di pensare e di esprimersi proverbio per San Vittorino ciliegie a quattrino Buona giornata a tutti voi noi si torna e si torna anche anche domani o lunedì ci riposiamo si torna lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

