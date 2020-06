Almanacco del 08-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana e lunedì 8 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Medardo un nome che trae la sua origine dal Germanico Maps forza possanza Earth coraggioso valoroso latinizzato in medardus significa valoroso per la sua forza sono nati Luigi Comencini Sonia Braga e Andrea Casiraghi non gli auguri li andiamo a fare oggi Oggi come oggi come ieri come domani è Roger ti facciamo questi auguri sì o no Oggi andiamo un po’ a chi li facciamo i nostri cuori nella giornata di oggi eh Ma allora li facciamo a Piero Tantissimi auguri a Piero a lui Auguri veramente di una meravigliosa giornatafacciamo il nostro viaggio nel tempo dai Coraggio 8 giugno del 632 secondo la tradizione sarebbe il giorno della morte di Maometto fondatore profeta dell’islam 8 giugno 1987 nasce il Telefono Azzurro Con lo scopo di proteggere i diritti dell’infanzia dando alle richieste di aiuto di bambini un punto di ascolto e di accesso 8 giugno 1993 Giappone in festa per le imminenti nozze del principe ereditario naruhito con la Borghese ma sacco diplomatica laureata ad Oxford e ancora 8 giugno ma del 1949 Orwell pubblica 1984 in un’Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantista di stampo fascista è comunista il mondo culturale scosso dal grande capolavoro di George Orwell in esso dipinge una società del futuro dove l’autorità Controlla ogni aspetto della vita umana finanche il modo di pensare e di esprimersi Paoloha detto Chi ha paura muore ogni giorno Chi non ha paura muore una volta sola il proverbio un culo con cui noi ci andiamo a salutare quest’oggi ci dice invece che se la luna viene i primi e non è di quel mese li Oggi siamo molto è Roger molto molto carichi è bene Speriamo bene Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in compagnia a domani almanacco del giorno

