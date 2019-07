Almanacco del 08-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno la iniziamo questa nuova settimana ma ne siete sicuri mi avete proprio il coraggio e allora Buongiorno buon lunedì 8 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Adriano Edgardo il nome Edgardo deriva dal prefisso nobiliare tedesco ed ricoh unito Agar Lancia nel significato di ricco e potente fermato con una lancia il prestigio dei vari siti inglesi così chiamati ne ha decretato La fortunata diffusione in tutta Europa la sua andatura imperiose la gentilezza con cui gesticola lo rendono simile a un nobile del passato in questa vita il suoe la sua città con la sua donna hai risposto a condividere ogni ora del giorno perché ritiene che solo così può essere felice A volte puoi imbarazzare gli altri che non so fare ossequioso ma si rivela poi molto spiritoso e confidenziale facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi oggi gli auguri di vogliamo fare alla meravigliosa petran a Giovanni e a Riccardo meraviglioso gli altri due gli splendidi lo diciamo gli splendidi Giovanni e Riccardo va bene così va bene mi sembra fare tutti voi che siete nati quest’oggi amici siete dotati di una vita immaginazione Spesso vi fate trasportare dai vostri sogni. ti dimenticare la realtà facile simpatia non vi mancano Ma se non volete sprecare doti dovete imparare a essere più concreti a vincere la pigrizia impegnarvi affondo Sia nel lavoro che mi rapporti affettivi il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 8 luglio 1878 PertiniPresidente della Repubblica al voto sul nuovo capo dello Stato si presenta un parlamento spaccato in due frutto di nuovi più libri disegnati dalle elezioni politiche del 1976 in quell’occasione Il Partito Comunista Italiano Registra il suo miglior risultato di sempre sfiorando lo storico sorpasso sulla Democrazia Cristiana il proverbio un quello con cui ci andiamo a salutare luglio poltrone Porta la zucca e melone Buona giornata a tutti da nord a sud buona estate per chi di voi si trovassero già in vacanza cosa abbiamo detto non lo so ma buona giornata anche che oggi continua inizia la settimana lavorativa Noi torniamo domani Eh sì sì ci saremo restate in nostra compagnia Ciao l’almanacco del giorno

