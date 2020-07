Almanacco del 08-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 8 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Adriano III Papa nome Adriano deriva dal latino Adriano Che significa abitante proveniente da adriauto Adria Con riferimento alle odierne antiche città di Atri odiate che si contendono anche l’onore di aver dato il nome al mare Adriatico sono nati oggi Anjelica Huston Donatella Rettore Kevin Bacon e noi andiamo a fare e come Ti facciamo gli auguri oggi non mi sono arrivati che inviato tutto Non sappiamo più chi fa gli anni oggi chi nasce chi non nasce è come la facciamo come la mettiamo è giovane Roger e ce li abbiamo i compleannisempre a preoccupare li facciamo a Riccardo a Giovanni alla bella Petra na Ciao Avetrana Tantissimi auguri Qui si cresce veramente come passa il tempo va bene Noi andiamo subito a fare un bellissimo viaggio nel tempo 8 luglio 1776 viene mostrata per la prima volta al pubblico la dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti con cui le tredici colonie britanniche della costa atlantica Nord America ma dichiarano la propria indipendenza dalla madrepatria 8 luglio 1889 Show New York il primo numero del Wall Street Journal ancora oggi tra le testate di Maggiore diffusione negli Stati Uniti 8 luglio 1978 al sedicesimo scrutinio con 832 voti su 995 Sandro Pertini viene eletto Settimo presidente della Repubblica italiana il nostro proverbi un con la parola C incammina ma è l’esempio che trascina Buona giornata a tutti voi Noi torniche domani Dai che stiamo al Giro di boa Come si dice da queste parti buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

