Almanacco del 08-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo siamo a giovedì 8 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Marino martire ma anche forse un po’ più uno con tutto il rispetto portante San Domenico di Guzman il fondatore dell’Ordine dei domenicani noi facciamo gli auguri anche a Daria Eh ci ricorda qualcuno vero derivante dal persiano Baraglia e possiede il bene è un nome personale antichissima arrivato fino a noi prima attraverso il greco da Reus e poi con il latino Darius attestato anche nel Medioevo vede ampia diffusione nel rinascimentocon il classicismo d’aria una donna determinata aggressiva sia sul lavoro che nella vita pratica dove non mancano amori passionali e tempestosi che la fanno spesso soffrire del resto la tranquillità la spaventa evitato le circostanze in cui la sua grinta non può emergere Sta quasi sempre quello che vuole combatte per ottenerli per mantenere le posizioni conquistate dando il massimo di sé stessa in tutte le occasioni facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri in particolare oggi di vogliamo fare a Nicoletta Lara Orlando a tutti voi A tutti coloro che oggi sono nati sappiate che quel che vi si addice è una vita di movimento Siete nati per spostarvi continuamente viaggiare in paesi lontani conoscere usi e costumi di Popoli diversi dal vostro scegliete un lavoro che vi permetta di soddisfare questa naturale bisogna e necessità e in amore aprire te le porta qualcuno che arriverà da molto lontano il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 8 agosto ma del 1900ricordiamo il primo volo in pubblico dei fratelli Wright di fronte allo scherzo interesse dell’esercito americano è dalle cose di Black da parte della stampa Europea i fratelli Wright guardano il vecchio continente per lanciare loro macchine volanti dopo il primo storico volo del 17 dicembre 1903 il proverbio moglie a chi tocca marito a chi lo trova sempre questi proverbi che ci aiutano a capire tutto niente vero Eh vabbè è così vi auguro una meravigliosa giornata buon proseguimento di ascolto e arrestate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa