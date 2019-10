Almanacco del 08-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno mi Potremmo dire di essere già martedì Si è martedì 8 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Reparata vergine e Martire noi oggi perdiamo divano che deriva dall’antico personale provenzale IVA in corrispondente italiano Giovanni di a partire dal Medioevo grazie alla notorietà di alcuni poemi cavallereschi ancora testato i nostri giorni sia nella versione maschile che in quella femminile è più interessato ad agire che a vedere i risultati delle situazioni per cui l’energia del necessario Cerca forti emozioni all’interno di un rapporto di coppia stabile quando sente che la passione sta creando trovo un espediente per ravvivarla verso getto incomprensibili malumori eimprovvise felicità di amici Però lo apprezzo non lo stesso perché sta sempre farli partecipi di quanto sta interiormente Vivetta e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi in particolare in via Gori in Li vogliamo fare a addario Tantissimi auguri al nostro Dario e tutti voi che siete nati oggi sappiate che quando volete sapete essere simpatici e piacevoli la vostra allegria il senso dell’umorismo e intelligenza vi procurano ammirazione e affetto in qualsiasi settore della vita peccato che di tanto in tanto la nostra lingua si faccia sentire tagliente causando così scontri e incomprensioni cercate di tenere a freno e non avrete problemi Nessun lavoro di soprattutto in amore il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 8 ottobre 1958 viene impiantato il primo pacemaker arnarson colpito da arresto cardiaco a 43 anni fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemakerelettrico in grado di regolare il battito del cuore lo stesso paziente ne ricevette altri 26 pensate prima di morire a 86 anni un bel passo per la scienza soprattutto quando poi si è belli introduzione della miniaturizzazione no che consentì la realizzazione di dispositivi sempre meno invasivi e più affidabili con una maggiore durata delle batterie molto importante oggi il nostro viaggio nel tempo per Santa Reparata ogni Oliva è in oliata dalla Reggia di olive a quest’ora E va bene Ti auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa