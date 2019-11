Almanacco del 08-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì un’altra settimana è cicciata via come Come si dice in questi termini buongiorno buongiorno da Francesco Vitale oggi 8 novembre la chiesa ricorda San Goffredo vescovo dal Germanico godefridi composto da God Dio e da freddo amici significato di amicizia pace di Dio questo personale si diffuse in Italia dopo la prima crociata grazie al prestigio di Goffredo di buglione che libero Gerusalemme nel 1099 oggi è presente quasi esclusivamente nel Italia vorrebbe essere cauti e prudenti e meticoloso e preciso ordinato e benvoluto da tutti quando si impegna seriamente modera la sua impossibilità ci riesce bene Tuttavia nel rapporto con gli altri la sua sushivita può creare di seri problemi le battute di spirito lo offendono facilmente pensa torto di essere poco bello o poco intelligente su coraggio tiriamoci su ed i fuochi intelligenti qui ce ne sono quindi vediamo cosa possiamo fare facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Oggi vogliamo fare a Riccardo e a Valentina o Valentina Tanti auguri bella è come stai Tutto bene e Riccardo nulla anche Riccardo e allora il nostro viaggio nel tempo prima del viaggio invece oggi siamo così è un po’ un po’ sciroccati da venerdì Valentina Riccardo tutti coloro che sono nati quest’oggi voi siete testardi coraggiosi determinati si decide di raggiungere una posizione importante nel lavoro Nulla riuscire a fermarti vedrete le vostre ambizioni coronate dal successo seppur dopo anni innamorati sapete essere molto appassionati ma purtroppo siete terribilmente gelosie questo vostro difetto rischia di incrinare anche rapporti validissimi cercate di controllarmimeglio per tutti il nostro viaggio nel tempo dicevamo ci porta la cultura 8 novembre 1934 Pirandello riceve il Nobel per il suo coraggio ingegnosa eri presente dell’arte drammatica teatrale con questa motivazione venne assegnato il Nobel per la letteratura dopo Giosuè Carducci Grazia Deledda fu il terzo italiano tenere il prestigioso riconoscimento il proverbio di oggi donna vento e Fortuna mutano come la luna buona giornata buon fine settimana ma noi torniamo anche domani e sempre qui sempre la stessa ora Sempre viaggiare con noi Perché no Buona giornata e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

