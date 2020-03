Almanacco del 09-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno iniziamo questa nuova settimana dai proviamo iniziarla ce n’è bisogno anche nel migliore dei modi Buongiorno da Francesco Vitale oggi la ricorda Santa Francesca Romana proprio di Romana vogliamo parlare diverse valenze sono contenute nelle personale Romano di cui Romana era variante femminile in parte la diffusione si deve la presa di Roma del 1870 in parte in onore di Mussolini e del suo omonimo figlio Tuttavia c’è anche una forte connotazione religiosa dovuta alla fedeltà a Santa Romana chiesa la scelta impegnativa importanti che rendono in qualche modo famoso almeno ricercata è attratta da uomini sentimentali e che esprimono politicamente ciò che provano per lei quando si innamora vive momenti di magico stupore vede il mondo sotto una luceè spiritosa divertente ma ci sono alcuni aspetti della sua personalità che solo pochi capiscono apparendo perciò misteriosa e affascinante facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono quest’oggi gli auguri oggi Vogliamo far arrivare in particolare ad Annamaria a Letizia a Simona e a Catania a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici care amiche meravigliose che nutrite un sincero amore verso il vostro prossimo e la vostra disponibilità fate voi amici apprezzati nel lavoro dimostrate ottime capacità organizzative grande fecondità di idee le doti per raggiungere il successo dunque non vi mancano dovrete solo imparare l’arte della tenacia e non scoraggiarvi di fronte alle difficoltà in amore cercate di essere meno indecisi e puntate sono Affetto sincero È sicuro il nostro viaggio nel tempo ci porta il negozio era il 9 marzo del 1959 quando nei negozi arriva la bambola Barbie il primo giocattolodella storia ricercatissimo oggetto da collezione un modello estetico per tre generazioni di ragazzine Barbie è stato tutto questo e continua a esserlo confermando il tuo successo senza tempo ed è vero è continua e non si ferma un istante tutte le varianti le proverbio di oggi adotta i complimenti ai luoghi e ai momenti Parole sante Vi auguro una meravigliosa giornata un buon inizio di settimana cercate di fare i bravi Se potete buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa