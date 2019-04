Almanacco del 09-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno martedì 9 Aprile Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria di cleofa è San Liborio vescovo Liborio derivante dal tardo nome latino liborius significato incerto anche se è stato ricollegato parte di alcuni studiosi all’ebraico libri che significa ispirato l’unica tradizione a cui far riferimento sembra essere quella risalente latino ecclesiastico visto che il nome si è diffuso Grazia culto di San Liborio visto le mans in Francia morto nel 397 sensibile riflessivo Cerca la tranquillità Innanzitutto ama la lettura la pittura tutto ciò che gli consente di a pagare il suo amore per l’arte la sostala sua forte personalità ne fanno spesso il leader di un numeroso gruppo di amici Cerco una donna che condivide i suoi interessi e sappia rispettare i suoi silenzi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi Siete in tanti a fare gli anni Laura Adriana Francesca Antonella Michi Giuseppe Paolo e Maria Grazia Tantissimi auguri a ciascuno di noi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sapevatelo avete un animo onesto giusto ma non sempre questo basta liberarvi dalle avversità della vita di fronte alle difficoltà Però arriverà una tenerezza incredibile che mi porta a superare qualsiasi ostacolo La vostra realtà il vostro intenso spirito umanitario vi procureranno Inoltre appoggia aiuti spesso inaspettati nel lavoro sarete premiati da grandi riconoscimenti mentre in amore potrete contare sempre sulla tetto solito è sicuro del partner il nostro viaggio nel tempo e ci porto in quel 9 aprile del 1865 si conclude la guerra di secessionedopo 4 anni di sanguinose battaglie un atto di resa pose fine al più significativo tentativo separatista della storia per il numero di vittime per l’entità dei mezzi militari impiegati e delle devastazioni prodotte rappresenta il primo grandi conflitti dell’età contemporanea sul piano politico signora definitiva messa al bando della schiavitù sul suolo americano ci andiamo a chiudere con il proverbio dai se canta il cucco un giorno molle al prosciutto Ti auguro una buona giornata saluto il mitico Andrea sveglissimo che non c’è Antonello il nostro pusher radiofonico musicale Livio e tutti voi tutti voi che siete sempre qui presenti come sempre con noi l’appuntamento è per domani stessa ora Sempre con noi su queste frequenze Buona giornata l’almanacco del giorno

