Almanacco del 09-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è giovedì 9 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San pacomio Abate e San Cristoforo Martire Cristoforo deriva dal greco christophorus Che significa colui che reca Cristo in se è un nome praticamente mistico dei primi cristiani diffusi poi rapidamente in tutta Europa cambiato idea in modo di agire senza fermarsi a riflettere da solamente una pentola in cui vogliono sempre nuove iniziative e poi mi incontro la donna che gli piace senza troppi riguardi le dichiara tutto il suo sentimento è un moderno stirano che all’inizio si sente come fosse nelle sabbie mobili si muove Con cautela e un po’ di timidezza poi si rilassa e trovo la situazione moltofacciamo tantissimi auguri oggi in particolare a Tiziana tutti coloro che sono nati questo oggi ti facciamo anche Giulia e tantissimi auguri anche a Giulia voi nati nella giornata di oggi avete un intelligenza acuta e quando volete sapete usare le parole con rara abilità la vostra professione potrebbe essere legata alla comunicazione ma per riuscire ad affermare vi dovrete superare l’introversione che vi caratterizza curare le Pubbliche Relazioni in amore avrete la fortuna di incontrare qualcuno che vi amerà appassionatamente e per sempre il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio Sì oggi 9 maggio Ricorre la festa dell’Europa chiamato anche il giorno europeo che ricorda il giorno in cui Nel 1950 Robert Schumann presenta il piano di Cooperazione economica alla cosiddetta dichiarazione Schuman la dichiarazione rappresenta il punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo che parte dalla comune gestione delle riserve di carbone acciaio di Francia e Germania e porta la realizzazione del Europa federaledi pace di integrazione tra le nazioni il proverbio di oggi amato non sarai se a te solo penserei Vi auguro una buona giornata Oggi torno a salutare Andrea è il nostro sveglissimo che più sveglissimo non c’è Buona giornata Andrea e buon proseguimento di ascolto a noi torniamo domani stessa ora stesse frequenze stesso momento resta in nostra compagnia l’almanacco del giorno

