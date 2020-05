Almanacco del 09-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno sabato 9 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San pacomio Abate il nome risalire al nome Paco che ha avuto origine come soprannome di San Francesco d’Assisi deriva da un abbreviazione del latino Pater comunitas cioè padre della comunità titolo che fa riferimento alla sua fondazione dell’ordine Francescano sono nati oggi over Carter Francesco Baracca e Claudio Lotito e noi vogliamo fare tantissimi auguri anche ai nati di questa giornata Tantissimi auguri a tutti voi in particolare per il compleanno vogliamo fare gli auguri a Tiziana a Brunella Katia Filomena eGiulia a voi l’augurio di una meravigliosa giornata vediamo che cosa è accaduto in questo 9 maggio nel corso degli anni per esempio 9 maggio del 1921 al teatro Valle di Roma si tiene la prima assoluta di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello nel 1936 sempre del lancio dal balcone di Palazzo Venezia Benito Mussolini annuncia al popolo italiano la fondazione dell’Impero guerra d’Etiopia è ufficialmente conclusa il 9 maggio del 1994 invece è con le prime elezioni libere del suo paese Nelson Mandela Viene eletto presidente del Sudafrica il primo uomo di colore a ricoprire tale carica e oggi 9 maggio e anche la festa dell’Europa chiamata anche giorno europeo che appunto ricorda il giorno in cui Nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di Cooperazione economica la cosiddetta dichiarazione Schumanla dichiarazione rappresenta il punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo che a parte dalla comune gestione delle riserve di carbone acciaio di Francia Germania e porta la realizzazione dell’Europa Che strumento di pace ed integrazione tra le nazioni Vittorio Alfieri ha detto non mi ritengo per niente indispensabile ma immaginare il mondo senza di me che farete da soli e con questa domanda ci andiamo a salutare non senza avervi lasciato il nostro proverbio uncolo il maestrale salta addosso e non fa male Vi auguro una meravigliosa giornata e vi do appuntamento a lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa