Almanacco del 09-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a martedì 9 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’efrem dottore della Chiesa Efrem continua nome ebraico e fra in vuol dire fruttifero che porta frutto sono nati oggi Edoardo Agnelli Johnny Depp e Natalie Portman e non gli auguri belli quelli che ci fanno sorridere mi facciamo a Roger mi ha portato il foglietto Sì li facciamo a Fabrizia per nome Fabrizia è vero Tantissimi auguri alla nostra zia buon compleanno dobbiamo un po’ velocizzarsi qui ogni mattina solo per per per per per avere tre nomi non Roger non ci porta i Come si dice i fogliettigli auguri e va bene Fabrizia dicevamo Roberta Andrea e Angelo a voi l’augurio di una meravigliosa giornata è veramente tantissimi auguri di buon compleanno e allora siamo pronti per il nostro viaggio nel tempo era il 9 giugno ma del 1290 quando a Firenze muore Beatrice Di Folco Portinari che riconoscono col solo nome di battesimo e la Beatrice di Dante resa immortale da tante pagine di letteratura 9 giugno del 1934 nel cartone della Disney la gallinella saggia a fare per la prima volta Pierino cupolino Paperino e il 9 giugno 2007 visita in Italia del presidente degli Stati Uniti d’America George dabliu Bush che incontra le principali cariche istituzionali e papa Benedetto XVI Napoleone Bonaparte ha detto per farti capire dalle persone bisogna prima di tutto parlare ai loro occhi ed è vero ed è vero è il proverbio ci dice Che fruttoi tuoi più saporito ma stamattina proprio siamo proprio con il dente giusto vero Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali felici speriamo sempre domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze ancora a voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno

