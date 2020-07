Almanacco del 09-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è giovedì 2 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardino realino sacerdote il nome Bernardino diminutivo di Bernardo deriva dal Germanico bern orso e ad forte valoroso quindi significa forte come un orso sono nati oggi era Pierre Cardin e Alba Parietti e noi gli auguri li andiamo a fare ai nostri Gianluca buon compleanno Gianluca Alessia Nico Ida e Derrick Tantissimi auguri a ciascuno per uno uno per uno a ciascuno di voi e un abbraccio grandissimo facciamo il nostro viaggio e facciamo il nostro viaggio 2 luglio 18001900 Scusate 1985 viene lanciata la missione Giotto dell’agenzia spaziale Europea la sonda progettata per raggiungere studiare la cometa di Halley 2 luglio del 2000 dopo più di 6 anni di prigionia viene liberata la giornalista e politica Franco colombiana Ingrid betancourt sequestrata in Colombia nel 2002 dei ribelli della farc 2 luglio del 2011 nel cortile del palazzo dei Principi di Monaco si tiene la cerimonia religiosa di matrimonio tra Alberto II di Monaco e Charlene wittstock e ancora torniamo più o meno a casa nostra 2 luglio 1897 Il giovane Guglielmo Marconi brevetta la radio inizia i primi esperimenti sulle onde elettromagnetiche nella villa paterna Pontecchio oggi è la frazione del comune di Sasso Marconi ispirata agli Studi del fisico Eros la radio e noi e ci andiamo a salutare con il nostro proverbium Colòluglio poltrone Porta la zucca è il melone buona giornata Noi ci diciamo qui anche domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze buon proseguimento di ascolto con noi almanacco del giorno

