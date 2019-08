Almanacco del 09-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ma voi Ci credete che siamo già venerdì ma Ci credete Ci credete chi lo sa è sveglissimo che più sveglissimo non c’è buongiorno Buongiorno è venerdì 9 agosto Buongiorno da Francesco Vitale siamo Hilary nel fine settimana soprattutto per chi sta svolazzando per le ferie oggi un fine settimana da bollino nero non si sa se è più nero per dire per il traffico per la crisi di governo ma non facciamo Ci mancherebbe Oggi la chiesa ricorda San Romano Martire i santi Fermo e Rustico sempre Martiri noi parliamo di fermo dal latino firmum fermo è un personale attestato in tutta Italia specie al centro dellaalcuni tanti celebrati dal martirologio in Spagna il diminutivo fermine diffuso che poi sarebbe forma giusto perché se c’è se è Francia è che dite Roger giusto per me Vabbè è diffusa in tutti i Paesi Baschi grazie alla celeberrima corsa dei tori di Pamplona Chiama Navarra celebrata proprio il nome di San Firmino lo dico in italiano che è meglio nonostante il suo nome è un girovago che va spesso in cerca di qualcosa neppure sa bene cosa che lo sa paghi in una donna guarda l’estetica il modo di gesticolare chi frequenta come si comporta in pubblico cosa indossa a tantissimi amici che apprezzano la sua comunicativa il suo saperci fare e rispettoso delle abitudini altrui che se puoi evita assolutamente di criticare Bravo evitiamo sempre non si sa mai facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Oggi vogliamo fare a Mauro a Barbara anoi e a Sergio Tantissimi auguri a ciascuno di voi Passate una meravigliosa giornata a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che come direbbe qualcuno avete una natura che vi ha regalato bellezza intelligenza e prontezza di spirito avete Dunque molte doti naturali per ottenere ciò che volete siete per un po’ troppo sensibili all’adulazione Fate attenzione a non farvi incantare dai falsi amici in amore spesso pretendete più di quel che date siate più disponibili il nostro viaggio nel tempo invece ci porta in quel 9 agosto del 1170 Quando iniziano i lavori della torre di Pisa iniziano i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come torre di Pisa il monumento Nel 1987 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’unesco il proverbio con cui ci andiamo a salutare il pesce nuota nell’acqua che affogal’olio amanti del pesce Ecco sappiatelo saluto Antonello sempre pronto anche nel fine settimana il nostro pusher radiofonico musicale Livio ovviamente abbiamo i nostri amici in redazione e buone vacanze a Gabriele tra poco è ancora Insomma lo vediamo così che altro devo dire Ah sì saluto anche Bruno è dal litorale oggi se voglio tanto che non facevamo i saluti in rafia così tanto per sforacchiare un po’ visto che tanto già siamo in ritardo Facciamo un po’ no ci fidiamo di più ancora più tempo restate in nostra compagnia Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali anche domani ovviamente la stessa ora su queste frequenze Ciao Marco del giorno

