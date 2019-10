Almanacco del 09-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è mercoledì davvero Si è mercoledì buongiorno da Francesco Vitale mercoledì 9 ottobre Oggi la chiesa ricorda Abramo Patriarca e quanti di voi porteranno il nome come Abramo importante sentito Insomma brano che deriva dall’antico termine ebraico Abraham significante di molti il sommo padre poi le personale per il primo Patriarca di Israele tra Gli anglosassoni molto frequente diminutivo aveva Infatti avuto più fortuna tra le comunità protestanti che per quel che in Italia è poco diffuso tipo costante metodico programmatore pragmatico scrivo cerca di evitare frasi e gesti banali o al contrario troppo egocentrici non ama tradizione imponemolto affezionata la famiglia di origine che continua a frequentare con assiduità anche dopo sposato nutre un grande amore per i figli e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi una valanga di auguri questa mattina che vogliamo fare a Rossella Alberto Chiara Fiammetta evac era un nome molto no Monica Siete tantissimi e a tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici sappiate che avete un temperamento accomodante sereno ottimista grazie a queste doti alla benevola Protezione della sorte potete contare su un esigenza tranquilla e confortevole che saprà regalarvi molte soddisfazioni nel lavoro siete apprezzati e stimati in amore siete Fra i fortunati che vivono un rapporto affettivo intenso completo e appagante il nostro viaggio nel tempo e ci porta la storia Sì ci porta in quel 9 ottobre 1963 ricordiamo il disastro del Vajont Un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone il piccolo centro delle Valli del Vajontcon tutti gli abitanti raccolti nelle case nei bar davanti alla TV per il match di Coppa dei Campioni del grande Real Madrid puskas di Stefano e gli scozzesi del grasso Rangers vedrete che passate le 22 di quel 9 ottobre 200 m più su che metti nella arme il guardiano della diga un pezzo del monte Toc sta franando le segneranno 22:45 un sordo boato è una tragedia annunciata ripensiamo sempre anche anche questo questo questo diciamo momento della della storia un processo che come sapete fare emergere la triste verità di omissioni complicità tra impresa funzionari pubblici periti che poi si è concluso con la condanna a 21 anni di galera per tutti gli imputati uno si suiciderà prima del verdetto e ricordiamodue film dedicati a questa tragedia molto intensi uno del 1997 1 del 2001 torniamo sereni cerchiamo di affrontare al meglio questa giornata avvocati permette dov’ero Livio nel proverbio di oggi si decise non conosciuto per essere ben voluto visto che gli auguri Erano tanti anche i saluti ai nostri amici alle nostre relazioni volanti virtuali sono tantissime quindi Andrea lo sveglissimo che più sveglissimo non c’è sempre pronto in plancia di comando salutiamo anche Antonello anche lui è da parte locale sempre presente con noi vino salutiamo anche Lino insomma Un caro saluto a tutti voi vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre qui per viaggio insieme con la manako del giorno Ciaoalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa